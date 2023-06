Des week-ends et activités du littoral au vignoble, de la Brière au centre-ville !

La Box Atlantique à offrir en cadeaux à ces amis ou à ses proches; un véritable concentré boostant de bonnes surprises en Loire-Atlantique !

Le principe c'est Se faire plaisir ou Faire plaisir aux autres en découvrant ou redécouvrant la Loire-Atlantique et en consommant local !

Des prix abordables en fonction de la formule choisis aux alentours de 39 euros pour la box activité et 169 pour la box weekend ! Des week-ends et activités répartis sur l’ensemble du département : du littoral au vignoble, de la Brière au centre-ville , de la campagne et de la ville en intraveineuses, il y en a pour tous les paysages et tous les goûts !

La première, c'est La box Loire Atlantique weekends ?

Pour vous évader pour un week-end à deux et profitez d’une offre tout compris incluant repas, nuit, petit déjeuner et activité. 24 offres au choix sont proposées autour de 3 ambiances : nature, sérénité et savoir-faire :

- une nuit dans un tonneau géant comme Diogène au cœur des vignes du Muscadet,

- Une pause détente dans une maison d’hôtes avec spa,

- Un séjour dans une maison éclusière le long du canal…

Chaque week-end est unique comprend un repas, une nuit avec petit-déjeuner et une activité pour 2 personnes.

Et la deuxième, c'est La Box Activités ?

Pour vivre des moments d’exception et des expériences seul, à deux ou en famille !

Une deuxième box qui rassemble 32 activités, des moments de bien-être, d’expériences ou de sensations :

- Visite de cave et dégustation avec un viticulteur

- séance de yoga paddle

- balade à vélo

- journée thalasso…

