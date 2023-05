ENSEMBL' : le réseau social du voisinage dans vos quartiers

Ensembl' le réseau social du voisinage où vous pouvez acheter, vendre et donner et rencontrer vos voisins !

Juste à côté de chez vous ! Engagez vous qu'ils disaient, mais ici c'est pour la vie de votre quartier ! Vous pouvez Vendre un canapé, acheter un vélo, donner ses livres... Découvrez les petites annonces de vos voisins ou postez la vôtre gratuitement !

L'objectif de ce site et application est de donner de la vie à votre quartier ! Permettre aux gens de se sentir chez eux dans leur quartier et que des inconnus deviennent voisins, amis ou plus si affinités. Un site où on fait des rencontre et qui proposer de vraies solutions et bons plans à l’échelle locale, et qui lutte contre l'anonymisation de la société, la solitude, la crise sociale et économique et favorise le vivre-ensemble !

Une appli utile et sociale !

Pour faire de bonnes affaires et des économies ?**

Sur le site vous postez gratuitement une petite annonce. Vous agissez en votre nom, avec votre véritable identité, vous téléchargez une photo de profil. Ensuite vous récupérez gratuitement des objets ou donnez ceux qui ne vous servent plus.

En résumé, c'est toutes les activités de nos quartiers en un coup d’œil ?

Votre quartier a maintenant un nom et des frontières clairement définies maintenant ! Au passage, en tant qu'habitant(e), vous avez la possibilité de vous inscrire dans un quartier sur Ensembl'

