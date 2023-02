Envie 44 vous permet de payer votre électroménager jusqu'à 60% moins cher !

ENVIE 44 : une structure avec 4 magasins dans le réseau Pays de la Loire qui redonne de la valeur aux objets et une seconde vie en vous permettant de payer beaucoup moins votre électroménager !

ENVIE 44 : une structure avec 4 magasins dans le réseau Pays de la Loire qui redonne de la valeur aux objets et une seconde vie en vous permettant à vous de payer beaucoup moins votre électro-ménager !

Une structure solidaire également ?

Qui s’engage contre l’exclusion et promeut un modèle d’entreprise ou chacun trouverait sa place, avec un objectif écologique : Acheter un équipement rénové plutôt que neuf, c’est prolonger la durée de vie d’un appareil tout en évitant de nouveaux déchets ! Et tout ça Grâce à ses salariés en parcours d’insertion professionnelle qui collectent et la valorisent des déchets, et rénovent des équipements électriques et électroniques...

Et près de chez nous ce sont quatre magasins qui travaillent dans cet esprit ?

Trois en Loire-Atlantique :

- Magasin Envie à Saint Herblain / Rue Bobby Sands

- Le Comptoir Envie 44 à Nantes, Rue St Domingue

- Magasin Envie à Saint Nazaire au 29 Rue de l’Etoile du Matin

et un en Vendée :

- Envie 85, bd de l’industrie à La Roche Sur Yon

4 magasins donc, et de nombreuses activités dont le dénominateur commun est l’économie circulaire.

Et on y trouve quoi dans ces magasins ?

Des produits sont remis à neuf et vendus jusqu’à 60% moins cher que sur le reste du marché. Super bon plan pour votre porte-monnaie !

On y trouve du gros électroménager, tout ce qui est lourd et massif pour le lavage, la cuisson , le froid... ( machine à laver, four, frigo ), du petit électroménager ( machine à café, aspirateurs, radiateurs, planchas ), et des jeux et accessoires divers et variés :ampoules, gaines électriques, consoles de jeux )

Lien : ENVIE 44