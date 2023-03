Jeanne & Colette, un dépôt-vente de seconde main pour les femmes et les enfants

Une boutique "lowfashion" et chic, par opposition à la mode de grande distribution, dite "fast fashion". Pour échanger, et partager de la seconde-main, du Do It Yourself, de la la couture et du fait main !

Jeanne & Colette à Nantes © Radio France - Jeanne & Colette

Jeanne & Colette, un dépôt-vente de mode pour femme et enfants. Un dépôt-vente créé par Anne Mahé qui se situe au12 rue Jean Jaurès à Nantes, proche de la Tour de Bretagne ! Le lieu fait circuler les pièces de seconde main et propose également un espace couture façon coworking. Le dépôt-vente est ouvert du mardi au samedi, de 11h00 à 13h en matinée et de 14h00 à 18h30 l'après-midi. Avec un objectif simple : trouver des vêtements de grandes marques à prix accessibles et faire en sorte que la seconde-main devienne vraiment un réflexe ! Vous pouvez apportez 10 pièces maximum, vêtements en parfait état, sans accroc ni tâche. Combien de temps les articles restent en boutique ? 2 mois d’exposition. Une fois ces 2 mois écoulés, soit vous récupérez vos invendus, soit une remise systématique de 20% minimum est appliquée sur leur prix de vente, pendant un mois supplémentaire maximum. Vous pouvez également faire le choix de les donner aux recyclerie, à Emmaus, aux bonnes oeuvres, si vous ne souhaitez pas les récupérer. Tout se fait en transparence et la répartition est la suivante : 40% du prix pour le déposant, 50% pour la boutique et 10% de TVA. Avec également un espace de Cosewing ? C'est le concept du coworking appliqué à la couture de loisir, un espace qui met à la disposition des couturières et couturiers amateurs le mobilier nécessaire et adaptée à la pratique de leur passion. Lien du dépôt-vente : Jeanne & Colette