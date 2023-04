JOUJOU offre une seconde vie à des jouets pour enfants

L'Atelier Joujou est un atelier d’insertion nantais spécialisé dans le réemploi de jouets, qui offre une seconde vie à des jeux, jouets et livres pour enfants par une activité de collecte, de tri, de nettoyage et de vérification.

JOUJOU et sa boutique de jouets de seconde main

Avec Une boutique permanente sur l'Île de Nantes ?

Située au 12, rue Gaétan Rondeau, elle est ouverte le mercredi et le vendredi, de 10h à 18h, et exceptionnellement ouverte certains samedis lors de ventes thématiques.

Une initiative de l'association nantaise ATAO ?

Association nantaise qui a pour but l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de précarité ou d’exclusion.

Dans nos placards ou nos greniers, nombreux jouets, jeux de société et livres pour enfants ne sont plus utilisés alors qu’ils sont encore en bon état. Déposés dans un de nos points de collecte répartis sur le territoire, ces jouets seront triés, minutieusement nettoyés, vérifiés et contrôlés par nos équipes, avant de repartir pour de nouvelles aventures.

Une boutique pour les particuliers avec des jeux et des livres pour enfants qui sont remis en vente à des tarifs jusqu'à 60% moins élevés que le neuf, c'est le principe ici ! Ils proposent une grande sélection de jouets, jeux et livres pour enfants, de seconde main et de qualité, à prix solidaires.

Avec différents points de vente sur Nantes et des boutiques partenaires ?

- La Loustikerie

- Les Jolies Pages

- Le Ricochet

- Scopéli

LIEN : JOUJOU