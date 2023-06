La Boîte à Récup récupère des dons et les revend en boutique à petits prix

Sur place, vous trouvez des produits culturels, livres, BD, CD, DVD, vinyles... Leur offre s’est élargie avec du petit mobilier, déco, vaisselle et autres...

La Boîte à Récup est une asso à but non lucratif Loi 1901, qui récupère, comme son nom l'indique, des dons et les revend en boutique à petit prix. Chacun de vos achats et de vos dons participent ici à l**'économie solidaire et sociale** !

La boutique est proche du parc de Procé au 112 Boulevard des Anglais. C'est ouvert le lundi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h et du mercredi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h.

Sur place, vous trouvez des produits culturels, livres, BD, CD, DVD, vinyles, leur offre s’est élargie avec du petit mobilier, déco, vaisselle et autres... L'objectif principal de la Boîte à récup est d’éviter le gaspillage en récupérant des objets encore en bon état afin de les remettre en vente à petit prix dans leur boutique.

Les objets ne sont plus jetés lorsqu’ils sont en bon état, mais réutilisés en local !

