Le boîtier Voltalis : le bon plan énergie en Loire-Atlantique !

Un boîtier intelligent pour faire des économies de chauffage et participer et baisser votre consommation électrique !

Voltalis s'associe avec l’agglomération Cap Atlantique, l’agglomération de La Baule – Guérande, pour proposer aux habitants de s’équiper gratuitement d’un petit boîtier qui coupe, pour quelques minutes.

Quand le réseau est très sollicité, comme Zorro ou Superman, il intervient. Un boitier installé gratuitement dans l’agglomération Cap Atlantique, qui s'éloigne donc du boitier classique. A noter que Voltalis équipe déjà 150 000 foyers en France, des foyers chauffés à l’électrique.

Le boîtier fait office de thermostat et programmateur, que vous pouvez piloter via une application sur votre smartphone et je vous rappelle qu'il est gratuit ! Pas de frais d’achat ni d’abonnement ! Voltalis quant à eux sont en contrat avec RTE, réseau de transport d’électricité, qui les rémunère, en quelque sorte, grâce à la centrale qu’il n’a pas besoin de faire fonctionner !

Et comment le faire installer ce petit boitier ?

En allant directement sur leur site. grâce a son boitier vous faites jusqu’à 15 % d'économie sur votre consommation électrique.

