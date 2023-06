Le festival les Beaux jours mélange musique et cirque ce weekend !

Cirque et musique se partageront l’affiche et les espaces le temps du week-end ! Accessibles à toutes les bourses dont la 2e édition se tient du 8 au 11 juin !

Le festival les Beaux jours a commencé ce jeudi et continue jusqu'à dimanche au parc de la Bégraisière à saint Herblain !

Festival populaire et accessible, Cirque, musique, randonnée Clowns acrobates, cirque aérien, bal de folie, rock californien, blues et claquettes… en proposant un mix de concerts et de spectacles qui cohabiteront sur la piste et sous les étoiles.

Sur les seize spectacles, quatorze sont en accès libre : 9 spectacles de cirque | 6 concerts | 1 bal | 1 randonnée-spectacle | 1 balade musicale

OUVERTURE DU SITE :

VENDREDI : 18H-23H45

SAMEDI : 16H-00H

DIMANCHE : 10H30-20H30

Sur place : Fills Monkey • Cie La Volte-cirque • My!Laika • Napoleon Maddox • Le Bal des variétistes • Emma la clown + Marthe Vassallo • The Tiger Lillies, KO KO MO...

En résumé, un très bon plan sorties, presque totalement gratuit !

Lien : Le festival LES BEAUX JOURS