Les Boîtes Nomades, le repas à emporter zéro-déchet !

Les Boites Nomades, c’est une idée de Typhenn Leplay et ses boites magiques qui offrent un service de contenants alimentaires consignés et réutilisables pour la vente de repas à emporter en passant par une application smartphone. Une entreprise installée au Solilab, pas la loin de la grue jaune et du Floride !

C’est un service simple qui vous permet réduire votre empreinte environnementale. Plus besoin d’être un super héros pour passer au zéro déchet !

Pour les professionnels, c'est un service clé en main, un service de location, d'approvisionnement et de lavage.

Sur place, vous prenez votre repas à emporter en Boîtes Nomades et vous rapportez votre contenant chez n’importe quel restaurant référencé sur l'appli. Plus vous utilisez le service de consignes, plus vous cumulez des points qui vous donneront droit à des réductions, des desserts ou des boissons gratuites.

A quels prix ?

Vous payez entre trois et deux euros la consigne, selon la taille du contenant, en plus du prix du repas et vous pourrez ensuite utiliser cette boîte dans tous les restaurants partenaires. Les restaurateurs quant à eux doivent payer un abonnement du trentaine d’euros par an pour le fonctionnement de ce service, à savoir le lavage, la collecte et l’approvisionnement des contenants.

