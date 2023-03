Nantes : la galerie du zéro déchet, un endroit engagé et pédagogique.

Première initiative pédagogique et pratico-éthique de ce type en France, un lieu associatif de référence entièrement dédié au mode de vie zéro déchet dans les Pays de la Loire.

La galerie du zéro déchet ?

Première initiative pédagogique et pratico-éthique de ce type en France, un lieu associatif de référence à Nantes entièrement dédié à la réduction des déchets et au mode de vie zéro déchet dans les Pays de la Loire.

On y vend rien sur place mais on vous dit tout sur les nouvelles manières de consommer responsable, une sorte de vitrine si vous voulez bien agir pour la planète !

Elle est située au 5 de la Rue Fénelon, dans le centre-ville. Un lieu lumineux où on y trouve une exposition permanente dans une maison témoin de 120m2 pour se projeter dans l'avenir, des ressources locales pour s’informer et des ateliers pour passer à l’action.

Elle est en accès libre et gratuite au public tous les mercredis et samedis de 14h à 17h, avec des créneaux d’ouverture aux ateliers et animations tout le reste du temps !

Avec une démarche d'actualité ?

Elle référence les structures locales du zéro déchet et les bonnes adresses : lieux d’achats en vrac, achats d’occasion ou dons (ressourceries…), ateliers d’auto-réparation (Repairs cafés) , propose des animations, des ateliers pédagogiques, des conférences et réunions d’échange, et un moment de convivialité et de bienveillance !

L’association fait appel à ses structures partenaires qui sont aussi adhérentes, pour animer des conférences et des ateliers sur l'alimentation sans emballages, les collectes citoyennes; le recyclage de l'électroménager et des produits électroniques, le gaspillage alimentaire....

LIEN : La Galerie du Zéro Déchet