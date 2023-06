Nantes Renoue : une alternative intergénérationnelle à la pénurie de logement !

Devenez hébergés ou hébergeurs sur Nantes et dans l'agglomération !

Nantes Renoue EST une association créée en 2005 qui développe l’hébergement solidaire et intergénérationnel principalement sur Nantes et dans l'agglo ! Vous pouvez vous inscrire sur le site en devenant soir hébergé ou hébergeur !une offre alternative à la pénurie de logement !

Une association qui est située au 1 Cour des Francs Tireurs à Nantes

Avec un objectif simple et convivial, celui de mettre en relation des personnes âgées de plus de 60 ans souhaitant partager leurs logements des jeunes : étudiants ou jeunes travailleurs, demandeurs d'emplois ayant des difficultés pour se loger. La cohabitation intergénérationnelle concerne l’hébergement des moins de 30 ans au domicile des plus de 60 ans, en prévenant en plus l'isolement des séniors. Une association qui fait du sur mesure !

Avec 2 formules au menu ?

En fonction de l’engagement du jeune hébergé, en cohabitation intergénérationnelle, on parle de la formule dite solidaire, avec l'accueil d’un jeune avec implication régulière (présence la nuit en semaine, un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires). Paiement d’une contribution solidaire modeste maximale de 50 € mensuels.

**

Une formule dite conviviale**, avec l'accueil d’un jeune avec implication moins fréquente (présence la nuit en semaine essentiellement). Paiement d’une contribution solidaire maximum de 250 € mensuels charges comprises (éligibles à la CAF).

Nantes Renoue met en place également le dispositif des voisins solidaires (depuis 2015) : hébergement au sein de foyers pour adultes en situation de handicap.

LIEN : NANTES RENOUE