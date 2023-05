Naturéo, une enseigne bio à la Chapelle sur Erdre

NaturéO propose un nouveau concept dans l'univers de la Bio en France : la volonté d'offrir un large choix de produits Bio et naturels sous le même toit et accessible à tous.

NaturéO est née de l'envie de proposer un nouveau concept dans l'univers de la Bio en France : la volonté d'offrir un large choix de produits Bio et naturels sous le même toit et accessible à tous. NaturéO est née en 2007 avec plus de 700 références produits, 48 magasins en France, dans l'esprit de Biocoop, dont un dans l'agglomération nantaise !

Il est situé où ce magasin ?

Vous les trouverez rue d'Utrecht, à la Chapelle sur Erdre dans le centre commercial VIV'ERDRE.

Le magasin est ouvert en physique du mardi au samedi de 9h à 19h30 ! On y trouve des produits de qualité et gourmands, fruits, légumes, épicerie en vrac, boucherie, charcuterie, produits frais, cosmétiques, compléments alimentaires, produits pour bébé

Un deuxième bon plan culinaire ?

Un bon plan généreux ! Avec l'enseigne de burgers PNY à Nantes, aka Paris New-York) située au 1 rue Gresset - Nantes. Tout le menu est à moins 50% le midi ! Ils sont en semaine de rodage, foncez y ! Ouverture officielle le 1er juin !

