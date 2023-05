OK COMPOST valorise les biodéchets dans le vignoble, collecte à vélo et fait du compostage local !

L’association qui accompagne vos biodéchets dans le vignoble et a pour objectif de valoriser les biodéchets produits dans communauté de communes de Clisson Sèvre et Maine en proposant une ​collecte à vélo et le compostage local des biodéchets.

OK COMPOST CLISSON ! L’association qui accompagne vos biodéchets dans le vignoble et a pour objectif de valoriser les biodéchets produits sur le territoire de la communauté de communes de Clisson Sèvre et Maine en proposant une ​collecte à vélo et le compostage local des biodéchets des professionnel·les et des structures

Ok compost fait aussi de l'accompagnement bien particulier ?

Avec l’installation de composteurs partagés dans des quartiers et de composteurs d’établissement dans le cas par exemple de cuisines collectives ; des restaurants, bar à manger...

il y aussi une sensibilisation spéciale pour vous auditeurs et auditrices en vous donnant conseils et astuces pour le compostage domestique et la réduction de vos déchets de jardins et autres !

A terme, le développement de l’association pourra l’amener à proposer également des activités telles que la collecte des déchets compostables chez les particuliers directement ou une valorisation de via la transformation de certains déchets.

Ils travaillent donc dans Plusieurs Domaines d'action ?

Compostage en établissement

Compostage domestique

Compostage partagé

Accompagnement / suivi de projet

Animation / sensibilisation au recyclage !

Où la trouve t on cette belle association ?

Alors, le siège social est au 9 rue de la mare rouge à Clisson. Les Bureaux sont au Séchoir du Liveau à Gorges Gorges

LIEN : OK COMPOST