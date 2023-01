OuiCar : location de voitures entre particuliers.

OuiCar est une alternative aux loueurs traditionnels. Pour que vos voitures ne soient plus des actifs dormants et coûteux, une solution simple pour arrondir vos fins de mois !

OuiCar, leader français de la location de voiture entre particuliers, est une alternative aux loueurs traditionnels ?

Leader de l’autopartage en France, avec 3 millions d’inscrits sur sa plateforme. Les propriétaires de voitures peuvent facilement mettre en partage leur véhicule personnel ou leur flotte de véhicules, et les voyageurs bénéficier d’un accès simple et rapide à des voitures de qualité à des prix extrêmement compétitifs, et ce sur l’ensemble du territoire.

Louer une voiture à moindre coût pour remédier à la hausse des tarifs des loueurs traditionnels... Pour que vos voitures ne soient plus des actifs dormants et coûteux, une solution simple pour arrondir vos fins de mois ! Pionnier de la consommation collaborative depuis 2007, OuiCar compte déjà plus de 3 millions d’utilisateurs et propose plus de 35 000 voitures à louer partout en France.

D’un côté, le locataire paye moins cher, de l’autre côté le propriétaire obtient un revenu complémentaire.

Une location 100% assurée.

Ouicar est une solution efficace donc pour lutter contre la baisse du pouvoir d'achat ?

L’envolée actuelle des prix chez les loueurs de voiture traditionnels et plus globalement la crise du coût de la vie (hausse du prix des carburants, de l’alimentation) mettent à mal le pouvoir d’achat des ménages français.

Un solution également pour réduire ses dépenses ?

Les prix des locations sont en moyenne entre 30 à 50% moins cher. Et en haute saison c’est 2 à 3 fois moins cher ! Les voitures peuvent être équipées gratuitement de sièges enfants, pneus neige, coffre de toit, chaînes et GPS...

Et c’est simple, convivial et partout en France ?

On loue et on réserve en toute simplicité sur la plateforme la voiture de son choix (plus de 700 modèles parmi les 35 000 voitures à louer allant de la citadine au monospace, en passant par le minibus 9 places, l'utilitaire, la voiture de collection ou de luxe) au coin de sa rue ou près de sa gare d’arrivée, sans faire la queue, pour partir où l’on veut et quand on veut.

