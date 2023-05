Pavillon Jaune : une instabrocante à Bouguenais

La brocante en ligne 100 % locale qui s'appelle Pavillon Jaune vend des pièces tendance et vintage sur Instagram !

C'est une alternative aux brocantes traditionnelles et au Bon Coin : en l'occurrence avec Pavillon Jaune, une brocante en ligne 100 % locale qui redonne une seconde vie à des pièces vintage très tendance ! Des meubles créés par Margaux Édouard, la fondatrice de Pavillon Jaune qui déniche pour vous des petits trésors et pépites et les rénove avec soin.

Toujours à l’affût de belles pièces, elle chine sur internet, travaille avec des brocanteurs, et trouve des adresses de maisons à vider par le bouche-à-oreille. Après un passage dans son atelier, les meubles rénovés sont soigneusement mis en scène et photographiés, puis mis en ligne sur le compte Instagram Pavillon Jaune.

Depuis sa création en Avril 2021, l’atelier et showroom Pavillon Jaune est installé au Stütz Campus Artisanal, un espace de coworking artisanal situé à Bouguenais, près de Nantes. Margaux y reçoit ses clients sur rendez-vous.

Une brocante qui valorise le local et les circuits courts ?

Margaux privilégie le local et chine principalement dans un rayon de 30 kilomètres autour de Nantes et un peu en Bretagne.

Des meubles refaits en atelier, des meubles qui vont des années 1920 aux années 1970.

