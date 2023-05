Répar'acteurs et son annuaire des artisans réparateurs à petits prix !

Des artisans réparateurs, des réaparcteurs comme on dit, en Pays de la Loire et partout sur l'hexagone qui réparent à moindre coût au lieu de jeter !

Des artisans réparateurs, des Réapar'acteurs comme on dit, en pays de la loire et partout sur l'hexagone qui réparent à moindre coût au lieu de jeter !

Un dispositif piloté par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pays de la Loire depuis 2014, avec le soutien de l'ADEME ( Agence de la transition écologique ). Réparer pour consommer mieux et dépenser moins !

En prolongeant la durée de vie des biens de consommation courante, les artisans deviennent de véritables ambassadeurs et acteurs de l’économie circulaire auprès de leurs clients et dans leur territoire. Comme dans la pub Mars des années 90, Répar'acteurs, je repars et ça repart !

Plus de 2 000 artisans de la réparation en Pays de la Loire ?

Cordonniers, bijoutiers, réparateurs d’électroménagers, hifi, Tv... Réparateurs de vélos... Réparateurs et relookeurs de meubles, objets divers, ébénistes... Tapissiers d'ameublement...

Répar'acteurs développe l’économie circulaire ?

Encourager l’économie de proximité (lien social, emplois locaux)

Mobiliser les consommateurs autour des enjeux du développement durable, inciter à faire réparer au lieu de jeter.... Réduire la consommation des ressources (matières premières, eau, énergies liées à la fabrication et à la production des déchets.... Consommer mieux en prolongeant la durée de vie des produit et objets !

Répar’acteurs est situé à la CMA ( chambre des métiers et de l'artisanat de LOIRE-ATLANTIQUE ) au 5, allée des Liards à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.

