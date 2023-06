Rezé en Fête : un week-end festif et familial dans toute la ville !

Deux jours de fête, d’animations et de découvertes. « Un moment populaire et convivial » avec Spectacles, ateliers, concerts dans sept quartiers de la ville de Rezé !

Un weekend festif à Rezé, samedi et dimanche, deux jours de fête, d’animations et de découvertes. « Un moment populaire et convivial » avec Spectacles, ateliers, concerts… Les 17 et 18 juin, Rezé organise ce festival dans sept quartiers de la ville.

Samedi midi tous et toutes à table dans les quartiers, car Avant de participer aux spectacles et animations, profitez des tables mises à dispo par la Ville pour pique-niquer en famille, entre voisins ou entre amis.

Samedi en journée, rendez-vous donné dans les sept quartiers, avec animations et de spectacles variés puis à partir de 18h au parc des Mahaudières où la fête se poursuivra en musique avec la tenue de deux concerts : les Poussins phoniques à 20h et Elmer Food Beat à partir de 22h.

Et le dimanche, ça se passear au bord de l'eau, près des majestueux séquoias et platanes centenaires du parc de la Morinière et quai Léon-Sécher avec le concert de Delphine Coutant à 14h et moultes animations tout le long de l’après-midi.

Et pourquoi pas faire de belles rencontres Sur les sept sites des animations que comptent l'évènement ?

Château – terrain de jeux du Bas-Landreau

La Blordière – chemin Bleu en bordure de Sèvre

La Houssais – avenue Willy-Brandt (

Pont-Rousseau – parc de la Carterie

Ragon – parc de Praud

Rezé-Hôtel de ville – parc de Saint-Lupien

Haute Ile– quai de l’Échouage à Haute-île

Une large proposition d’animations et des spectacles variés sur place ?

Je vous ai pris l'exemple du site de Haute île : quai de l’échouage... À partir de 10h, Création d’une fresque Ouvert à toutes et tous avec Les Ateliers de Haute-Île, une fresque murale sur le thème de l’eau. De14h et à 16h, un voyage sonore est proposé par le collectif CLES où vous pourrez découvrir des instruments du monde, faires des siestes sonores et de l'expression corporelle... Les Frères Lepropre proposeront un spectacle de jonglerie détonnant À 15h.

Enfin, dimanche, à partir de 12h. pique-nique géant dans le parc de la Morinière ! Apportez votre pique-nique si possible zéro déchet ! Des food trucks vous attendent également !

