ECOS est une association engagée qui fait rentrer la nature par le lien social en ville ! Le jardin urbain devient un réel lieu d'échange, de créativité et d'apprentissage.

Photos by R A Kearton

Créée Depuis 2006, l'asso met en avant la création de jardin urbain comme lieu d'échange, de créativité et d'apprentissage. Un association située au Parc de Broussais, au 5, place Gabriel Trarieux à Nantes

Avec par exemple le projet Boutur’âges ?

Un projet de prêt de jardin solidaire et intergénérationnel entre une personne âgée ayant des difficultés à entretenir son jardin ou une structure médico-sociale ayant des espaces verts, avec un·e jardinier·ère à la recherche d’une parcelle à cultiver. Le ou la propriétaire accueille un·e jardinier·ère en mettant à disposition une parcelle, en échange de petits services rendus par le ou la jardinier·ère accueilli·e (partage de la récolte, taille de haie, tonte de pelouse, etc.).

L’association organise également des rencontres entre les propriétaires, les structures souhaitant mettre à disposition une partie de leur jardin et les jardinier·ère·s sans terre.

L’association organise aussi des temps conviviaux comme des visites de jardin ?

Des trocs plants, des trocs graines, qui encouragent le partage de connaissances, d’expériences et le renforcement des liens. Et aussi des projets collectifs, en accompagnant plusieurs jardins collectifs à Nantes et dans les communes voisines

On peut même devenir Jardinier Nomade, c'est ça ?

Ils vous donnent rendez-vous chers Graines de Bénévoles, pour un temps d’échange collectif sans rendez-vous, ça se passe chaque mercredi, de 17h à 18h30 à la Pépinière de quartier Doulon pour mieux aborder les démarches pour débuter un projet de végétalisation,

