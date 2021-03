Amel Bent : "J'aime profondément Paris"

Si elle naît dans le 18ème, c'est bien à La Courneuve qu'elle grandit. Elle a tissé un lien étroit avec l’Île-de-France qu'elle ne se voit pas quitter, même pour le soleil de l'Hérault. Mesdames et messieurs, bienvenus dans le Paris d'Amel Bent.

Paris c'est Montmartre

Pour Amel Bent, Montmartre "je l'ai beaucoup fantasmé par rapport à Aznavour. C'est un quartier que j'avais envie de connaître". Si elle n'a pas été déçue d'en faire la visite, ce n'est pas pour autant qu'elle y habiterait : "je pense que j'ai fantasmé un Montmartre d'un autre temps. [...] J'avais les images et les couleurs d'un Montmartre qui n'existe pas, qui n'existe plus" nous dit la chanteuse. Née dans les années 80, elle se lamentent de ne pas avoir connu ce Paris là, ce Paris dont ses amies plus âgée lui font l'éloge : "elles me parlent d'un Paris qui a l'air trop cool et que je n'ai pas connu, par exemple Paris la nuit".

"Paris c'est Aznavour"

Quand on lui parle de Paris en chansons, la réponse est immédiate : "Paris, c'est Aznavour, c'est la bohème, c'est Montmartre. Piaf aussi, évidemment, mais je serais hypocrite de dire qu'elle représente plus Paris, pour moi, qu'Aznavour". Et de nous parler de la chanson Fraternité : "il est sur les bords de Seine, il voit le monsieur qui vient faire le ménage, je sais pas... Paris, c'est Aznavour".

Anecdotes, bonnes adresses, le Bois de Boulogne, Amel Bent se livre avec honnêteté sur Paris et sa relation avec la capitale.