Philippe Manœuvre : "Paris est devenue une ville musée"

Notre invité de la semaine le dit ouvertement : "Je reconnais mal ma ville […] c’était autre chose, il y avait une dynamique de la fête". Mais en l'écoutant, cela prend du sens. Ce n'est pas qu'il n'aime pas le Paris de 2020, c'est plutôt que le Paris des 70's et 80's lui manque. Loin d'être nostalgique, Philippe Manœuvre, l'enfant du rock, nous dévoile des anecdotes folles, tout en nous parlant de cette ville qu'il a tant parcouru.

"Bastille à l’époque c’était le quartier des rockeurs !"

C’est le Paris d’un autre temps, d’une autre époque pas si lointaine qu’il nous présente. Un Paris vu par le prisme du rock, de la musique, même. La preuve, quand on lui parle de La Tour Eiffel, il cite Johnny et le groupe Blondie. Place de la République ? Higelin et Téléphone. Le Père Lachaise ? Morrison.

Le Père Lachaise d'ailleurs, il en est tombé amoureux : "C’est vraiment un joli endroit qui n’appartient qu’à Paris". "Une ville dans la ville", dit-il, où chaque tombe est historique avec, notamment, celle de Jim Morrison devant laquelle il a assisté à des scènes incroyable.

La question du burger

Preuve de plus que Philippe Manœuvre voit tout par le prisme de la musique: quand on lui parle de restaurants, c’est une anecdote improbable avec Johnny qui lui revient : en pleine tournée américaine, Johnny lui pose une question cruciale : Pour toi, c’est où le meilleur burger parisien ? Les deux hommes sont d’accord !

Le Paris de Philippe Manœuvre ne ressemble à aucun autre et il nous y emmène bien volontiers dans cette interview à découvrir en intégralité pour francebleuparis.fr.

Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Paris de Philippe Manœuvre.