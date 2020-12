Sylvie Tellier : "Je me suis surtout beaucoup perdu à Paris"

Notre invitée de la semaine est tout sauf Parisienne... Née à Nantes, elle a grandi aux Sables d'Olonne puis ses études à Lyon et enfin, pour des petits boulots Paris. Elle se décrit comme provinciale, elle qui, tous les ans, sillonne les routes de l'hexagone à la recherche de la nouvelle Miss France.

Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Paris de Sylvie Tellier.

Premières images de Paris : Métro et RER

Si elle ne mettra pas les pieds à la capitale en tant qu'enfant, c'est pour ses premiers jobs étudiants qu'elle viendra : "des petits boulots de mannequinat et d'hôtesse d'accueil. Donc, Paris est rentré dans ma vie comme ça. En fait, je crois que la première fois que je suis arrivé à Paris, ça devait être pour un salon ou un casting." Passage oblige : métro et RER qui lui permettront de découvrir la ville... à force de se perdre : "On se perd dans le métro, on se perd dans le bus, on n'y comprend rien, mais on dit souvent que c'est comme ça qu'on découvre mieux une ville."

Petit à petit, Sylvie a fait son nid

Paris, elle y habite d'abord pendant son année de Miss France, en 2002 : "mais bon, on découvre pas trop Paris parce qu'on est toujours par monts et par vaux." 3 ans plus tard : elle s'instant à Paris et visiblement, elle aime être par monts et par vaux : "j'ai eu une chance exceptionnelle, c'est que j'ai habité beaucoup de quartiers. Je suis arrivée dans le 10ème arrondissement, j'ai vécu place de la République. Ensuite, je suis partie vivre dans la neuvième, rue des Martyrs. Ensuite, j'ai habité dans le premier arrondissement, puis dans le 16ème, puis dans le 15ème. Dans le 17ème. J'ai beaucoup, beaucoup déménagé et du coup, j'ai l'impression de connaître un peu des petits bouts de Paris. [...] Je vous ai oublié le 18ème aussi."

De sa requête de voir moins de rats à Paris, sa vie culturelle, la rive droite... Sylvie Tellier dit tout à Eric Bastien, avec un sourire communicatif dans la voix. Retrouvez son interview en intégralité pour francebleuparis.fr et bien évidemment retrouvez Sylvie Tellier le 19 décembre pour l'élection de Miss France !