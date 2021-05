Xavier De Moulins : "Enfant, il y avait un truc un peu effrayant pour moi dans Paris"

Il nous vient de Meudon-la-Forêt, durant 5 ans il a présenté Paris Dernière sur Paris Première. C'est donc un amoureux fou de la capitale qui connaît chaque rue dans le moindre détail. L'occasion de découvrir un Paris underground, un peu canaille et différent des autres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Paris de Xavier De Moulins.

Paris souvenir

Le premier souvenir parisien de Xavier De Moulins remonte à son enfance : "j'avais l'impression que c'était l'Amérique, Paris" nous confie le journaliste. Et de rajouter : "le bruit des talons de ma mère dans le métro Pont de Sèvres. On prenait le bus jusqu'au Pont de Sèvres et on rentrait dans le métro, ligne 9. L'image qui me revient, tout petit, c'est ma mère qui marche à mes côtés et le son du métro et son odeur. [...] Il y avait un truc un peu effrayant pour moi dans Paris".

Paris la nuit

Notre invité a bien connu Paris, surtout la nuit. Animateur de la cultissime émission "Paris Dernière", Xavier De Moulins a vu Paris comme nous l'avons rarement connu : la nuit, dans des lieux parfois interdits ou tout simplement inconnu. Il garde en tête l'escalade de Notre-Dame ou encore les parcs : "on se retrouve dans une ambiance très particulière. Aventureuse, énigmatique... Chouette !".

Dans le reste de Paris Stars, Xavier De Moulins vous embarque dans son Paris, celui qu'il a connu adolescent puis étudiants et celui qu'il a découvert dans Paris Dernière. Ses bonnes adresses, la rive gauche, la rive droite, la dangerosité de la Seine, les salles de concerts... Il se confie à Eric Bastien.

Paris promo

Xavier de Moulins présente le 19.45 sur M6 du lundi au vendredi et le magazine "66 minutes" les dimanches à 17h30.

Xavier De Moulins présente 66 Minutes sur M6