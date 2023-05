Le Paris de Julie de Bona

Née à Paris dans le 18e arrondissement, Julie de Bona passera une grande partie de son enfance à Boulogne-Billancourt avant d'aller vivre dans le sud. Elle nous le raconte dans Paris Stars.

Son retour à Paris à l'âge de 20 ans est comme la naissance d'une deuxième vie pour elle et c'est la qu'elle découvre vraiment la capitale. De casting en casting, de théâtre en théâtre, elle arpente cette ville dont elle apprend les secrets.

Amoureuse des musées et du Vieux Paris, elle aime flâner sur les quais de Seine et longer le Canal de l'Ourcq. Elle nous fera découvrir ses bons restos rue Saint Anne et le 13e arrondissement où elle vit actuellement et dont elle adore la vie de quartier.

Paris promo :

Héroïne de "L'école de la vie" chaque mercredi soir sur France 2, elle est à l'affiche de nombreux films au cinéma et joue actuellement aux côtés d'Elie Semoun dans Suite Royale, mise en scène de Bernard Murat au théâtre de la Madeleine jusqu'au 12 mai.