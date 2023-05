Le Paris de Pierre de Maere

Il est né en Belgique, il a tout juste 23 ans et c'est un Talent France Bleu. Son tube "Un jour je marierai un ange" a séduit toute la francophonie. Un succès confirmé par deux Victoires de la musique dont celle de la Révélation masculine 2023.

Repéré par "L a nouvelle scène musicale" sur France Bleu avant même la sortie de son premier EP, il recevra quelques mois plus tard de la part de Nathalie André, directrice des programmes et de la musique de la radio son premier prix "Talent France Bleu"

Pierre de Maere reçoit le Prix Talent France Bleu 2022 des mains de Nathalie André, la Directrice des programmes et de la musique du réseau France Bleu © Radio France - Jérôme Pivette

Révélation masculine cette année à la cérémonie des Victoire de la musique, son tout premier album est sorti en janvier et son single "Un jour Je marierai un ange" est déjà disque de diamant.

PIERRE DE MAERE - Un jour je marierai un ange (Clip Officiel)

Que sait-il de Paris et que connaît-t-il de notre capitale? Une belle occasion cette semaine d'en savoir plus sur cet artiste qui vient de se produire pour la première fois à la Cigale et à l'Olympia et qui annonce un concert à l'Accor Arena le 28 mars 2024.