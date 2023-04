Au fil du Lez

Un fleuve côtier long de vingt-huit kilomètres

Le Lez court de Saint-Clément-de-Rivière à Palavas, et depuis bien longtemps a concentré des activités autour de lui malgré ses crues fréquentes : De nombreux moulins, des fabriques de textile, le port-Juvénal, qui ont joué un rôle considérable dans le développement de Montpellier.

Le Lez, Hérault - Laure Ladeuille Boyer

Une histoire riche mais également un patrimoine naturel remarquable, que nous raconte Olivier de Labrusse, géographe et historien, président du collectif "Belvédères sur la vallée du Lez-Paysages-Patrimoines ". L'association a pour objectif de faire connaitre et de préserver la vallée du Lez et son patrimoine.

Couverture Livre / 1822 magasin de laines à Pont Juvénal, Amelin/ Montpellier-Lavalette l'ancienne manufacture d'indiennes

Conseil lecture : Le livre "Le Lez, histoire et vie d’un fleuve singulier" de l’association Les Amis de la chapelle de Baillarguet (2020)