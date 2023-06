Et Montpellier dansa...

Jean-Paul Montanari raconte

Montpellier Danse, un festival tellement ancré dans la ville qu’il fait partie de son “ADN”, qu’on a l’impression que la ville ne serait pas ce qu’elle est si il ne s’était produit un jour cette rencontre entre un maire aux idées fortes, Georges Frêche, un jeune danseur et chorégraphe précurseur, Dominique Bagouet, et celui qui deviendra le grand ordonnateur passionné et engagé de ce festival, Jean-Paul Montanari.

1981 Le premier Festival Montpellier Danse

loading

INA Naissance du festival Montpellier Danse TF1 20H - 11/07/1981

Ocean Dance Project by Merce Cunningham. Montpellier Danse 1998 © Getty - David Lefranc

Les débuts du festival, les toutes premières années, le tournant des "années SIDA", la création du Centre Chorégraphique National, l’Agora cité internationale de la danse, on refait l'histoire avec Jean-Paul Montanari, directeur du Montpellier Danse depuis 40 ans.

Agora Montpellier - Etienne Perra

Le 43ème festival Montpellier-Danse, programme 2023→ ici