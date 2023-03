Christine Feuillas, responsable des archives de Montpellier Méditerranée Métropole, raconte...

Le 8 mars, c'était la Journée Internationale des Droits des Femmes, et même si aujourd'hui un effort est fait pour leur donner plus de place dans les livres d’histoires ou de consacrer un nom de rue en leur mémoire, il y a encore du chemin à parcourir. "Parlez-moi d'ici" revient sur l'histoire de quelques unes de ces héroïnes.

Des Montpelliéraines engagées, courageuses, du Moyen-Age jusqu'à la deuxième guerre mondiale

Avec Christine Feuillas, Responsable Service des Archives Pôle Culture et Patrimoine Montpellier Méditerranée Métropole. on évoque des personnalités Montpelliéraines : Marie de Montpellier, Anne de Conty d’Argencour, l’organiste Jeanne Demessieux, Suzanne Babut, Lucie Février-Pascal et Simone Demangel.

Christine Feuillas, responsable des archives de Montpellier Méditerranée Métropole. - L.Dufour

Pour en savoir plus

Les Archives municipales de Montpellier ont lancé du mois de mars 2016 au 31 août 2017, une collecte d'archives personnelles de femmes Montpelliéraines. Les archives recueillies couvrent la totalité du 20e siècle ainsi que le début du 21e siècle (1889-2016), et racontent la vie de femmes, issues de milieux sociaux variés. A découvrir → ici

Quelques portraits de femmes de Montpellier.

Les Archives publient régulièrement le Bulletin historique de la Ville de Montpellier , composé d'articles variés sur l'histoire de la ville, travaux de chercheurs sur des projets scientifiques ou étude de documents conservés aux Archives. Des numéros spéciaux sont consacrés aux expositions organisées par les Archives.