Parlez-moi di'ci : Mylène Fritchi-Roux raconte

Jean Moulin, fondateur du Conseil national de la Résistance, a été arrêté le 21 juin 1943 par la Gestapo, torturé, il est mort le 8 juillet suivant dans le train qui le conduisait en Allemagne. Le 80ème anniversaire de ce héros national est commémoré comme il se doit par sa ville natale, Béziers.

L'année Jean Moulin à Béziers, sa ville natale © Maxppp - Gérard Houin- BELPRESS-MAXPPP

Romanin, l'autre Jean Moulin

Si on connait l'histoire du résistant, on sait moins que Jean Moulin était un passionné d'art, artiste lui-même et collectionneur. Enfant, il dessinait déjà beaucoup, il commence à publier des caricatures dans des magazines satiriques à 16 ans. Quand il entame sa carrière administrative, il choisit pour pseudonyme "Romanin".

Mylène Fritchi-Roux, Chargée des publics à la Direction des Musées de Béziers, nous raconte l'évolution artistique de Jean Moulin.

"La petite infirmière", Dessin d'enfance de Jean Moulin - Collections des Musées de Béziers

Laure MOULIN évoque Jean MOULIN - Archive vidéo INA

Le semaine Jean Moulin à Béziers

Le 27 mai à 16h, à la médiathèque André Malraux de Béziers, inauguration d’un espace consacré à la fantastique collection de dessins de Jean Moulin, léguée à la ville par Laure Moulin, sa sœur.

Irrésistibles croquis, œuvres choisies de Jean Moulin, une expo à voir au Musée Fayet. Jusqu’au 31 mai de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. À partir du 1er juin de 11h à 18h.

Expositions mais aussi conférences, projections, inauguration de sa maison natale , visites... Retrouvez le détail du programme → ici .

"Nu assis" de Suzanne Valadon, une oeuvre de la collection de Jean Moulin - Collections des Musées de Béziers

"Les sports d'hiver", Dessin de Jean Moulin - Collection des Musées de Béziers

Pour en savoir plus sur Jean Moulin, visitez le site édité par sa famille → jeanmoulin.fr