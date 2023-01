L'Esplanade de Montpellier se transforme

L'esplanade va faire l'objet de grands travaux d’aménagement en lien avec ceux qui ont déjà démarré sur la place de la Comédie. Avec Nicolas Roubieu, urbaniste de Montpellier-Métropole, on les découvre tout en revisitant l'histoire du lieu.

L'Esplanade de Montpellier en 1900

C’est en 1723 que le duc de Roquelaure, Commandant en chef du Languedoc, décide de réaliser une promenade sur ce qui n'est qu'un terrain vague entre la Citadelle et l'Ecusson. On appellera cette promenade “La Roquelaure” du nom de son créateur.

L'Esplanade fin XIXème

Depuis , elle a accueilli foires et défilés militaires et a subi de nombreuses transformations. Aujourd’hui "l’Espla" a qui a vu passer des générations de Montpelliérains, porte le nom de Charles de Gaulle et se transforme encore au fil de l’évolution de la ville.