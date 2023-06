La presqu'île de Maguelone, un lieu sanctuaire depuis des siècles

Bernard Azéma, Président de l'association Les Compagnons de Maguelone, raconte

Maguelone, chargée de solennité et de mystère

Voilà des siècles que la presqu'île de Maguelone est un lieu sanctuaire. Sa cathédrale est un joyau de l’art roman, mais l'histoire a commencé il y a bien plus longtemps comme le raconte Bernard Azéma, président de l'association des Compagnons de Maguelone, qui nous accompagne pour cette balade historique entre mer et étang.

La Cathédrale de Maguelone-cloche et vue du toit-photos Compagnons de Maguelone/ interieur et gisant-photo emidio CASTRI

La cathédrale de Maguelone accueille du 3 au 15 juin 2023 son Festival de musique ancienne ,** et chaque automne, le ** Festival des Voix de Maguelone : Un cadre exceptionnel pour des concerts d'exception.

Maguelone-Cathédrale-interieur-choeur-vue tribune - emidio CASTRI

Infos pratiques

La Cathédrale et le Domaine sont ouverts tous les jours de l'année de 9h à 18h. Le Comptoir des Compagnons est ouvert tous les jours de 10h à 18h. L’accès à la presqu’île, au parc et à la Cathédrale est libre et gratuit.