Parlez-moi d'ici : L'Hérault au temps des Grecs

Quelles traces les Grecs anciens ont-ils laissées dans l’Hérault ?

On leur doit la fondation d'Agde vers la fin du VIème siècle avant J.-C., la culture de la vigne et de l'olivier, le respect du taureau, et bien d'autres choses encore que Léopoldine Dufour évoque en compagnie d'un spécialiste de la mythologie Grecque : Pierre Sauzeau, professeur émérite de grec ancien à l'Université de Montpellier.

L'Ephèbe d'Agde © Maxppp - Dominique André

Pierre Sauzeau est l'auteur du podcast "Confinés avec Homère"