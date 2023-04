Préserver et faire vivre le bâti ancien

Avec Marie-Caroline Foulquier-Gazagnes, architecte

On a la chance d’avoir beaucoup de traces du passé dans les villes de l’Hérault. Or quand on achète un bien dans un secteur historique sauvegardé comme dans l’Ecusson à Montpellier, on doit composer avec de nombreuses règles; Des contraintes qui sont aussi des garde-fous pour préserver ce patrimoine précieux.

réalisations du cabinet d'architecture - M-C Foulquier-Gazagnes

Marie-Caroline Foulquier-Gazagnes est architecte DPLG , son cabinet est situé au coeur du Clapas.

En tant que spécialiste du bâti ancien, elle est régulièrement amenée à travailler sur des bâtiments qui ont traversé les siècles, hôtels particuliers, châteaux parfois. Et dans ces lieux chargés d’histoire, le travail de rénovation réserve parfois des surprises...

Marie-Caroline Foulquier-Gazagnes, architecte © Radio France - Léopoldine Dufour