Quand Montpellier était la capitale du parfum

Eaux de senteur, pommades et parfums

Au Moyen-Age, les plantes odorantes de la garrigue et les épices des Comptoirs de Méditerranée ont offert aux apothicaires la matière première pour fabriquer remèdes et élixirs. Les remèdes pour l'Université de Médecine, le Jardin des Plantes, l'Eau de la Reine de Hongrie, la fameuse Thériaque de Montpellier ont fait qu'au XVIIème siècle, on comptait une centaine de parfumeurs à Montpellier.

Caroline Redon-Jauffret auteure du livre "Montpellier, capitale ancestrale du parfum", nous raconte pourquoi et par quel procédé on a commencé à fabriquer des parfums à Montpellier, mais aussi les grandes lignées de parfumeurs qui sont devenus les chouchous des Parisiennes aux XVIIème et XVIIIème siècle.