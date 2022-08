Alamannen-Museum Vörstetten

La commune de Vörstetten est située entre la Forêt-Noire et Kaiserstuhl, directement devant les portes de Fribourg. Dans un musée en plein air à l'orée nord du village idyllique à colombages, petits et grands peuvent faire un voyage dans le temps jusqu'à la fin de l'Antiquité - pour être plus précis : aux IVe et Ve siècles de notre ère, lorsque les Romains régnaient encore sur la rive gauche du Rhin en Alsace actuelle et que les germaniques, les alamanni, se sont installés dans le Breisgau.

Sur plus de 4 000 m2, l'histoire devient une expérience. Sur la base de fouilles archéologiques, une ferme entièrement reconstruite datant de l'époque du début d'Alamanni est présentée aux visiteurs.

Le bâtiment principal, le bâtiment de stockage, la fosse, la maison de l'artisan, les ateliers de forgeron et de potier, le four, la fontaine et le jardin d'exposition avec des variétés de céréales anciennes, des plantes colorantes et des herbes ainsi qu'un lieu de culte païen vous invite à apprendre, découvrir et admirer. Dans le bâtiment du musée, on peut admirer des pièces originales, des expositions spéciales et les thèmes "Du grain au pain" et "Au commencement, il y avait le feu".

Comment vivaient et travaillaient les Alamans ? Comment s'habillaient-ils ? Des acteurs à l'aspect authentique d'Alamannic ainsi que des bijoutiers, des tourneurs sur bois, des poteries, des forgerons, des forgerons, des artisans du feu et bien d'autres choses encore captivent les petits et les grands : découvrez comment la vie quotidienne des Brisigavi s'éveille à une nouvelle vie il y a 1600 ans !

Journées de musée vivant au Musée des Alamans

Du 24/09/2022 au 25/09/2022

Cette fin de semaine sera consacrée au textile. Vivez un retour dans le temps au village alaman du 4e et 5e siècle et découvrez le filage, le tissage, la teinture, le nalebinding, la couture et la fabrication de chaussures ! Parcourez nos maisons et nos jardins et essayez-vous au tournage sur bois, moulez la farine ou appliquez du torchis piétiné sur un mur en osier. Nous sommes heureux d'accueillir de nouveau nos amis les Suèves et le joueur de lyre Georg Däges.

ADRESSE :

Alamannen-Museum Vörstetten

Denzlinger Straße 24a

79279

Vörstetten

Allemagne

+49 7666 88 200 42

Lien du site : Musé des Alamannen

Lien du site partenaire : Museum Pass