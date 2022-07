Découverte du Parcours Chagall à Sarrebourg

Le parcours Chagall nous fait découvrir une exposition intéressante et surtout gratuite.

Entrée gratuite au Parcours Chagall - Musée du Pays de Sarrebourg

ÉVÈNEMENTS FRANCE de avril à octobre 2022

À l'occasion des journées européennes du patrimoine, l'entrée est gratuite au parcours Chagall - musée du Pays de Sarrebourg.

Accès à la chapelle des cordeliers et au Musée. Profitez-en pour (re)découvrez leurs deux expositions temporaires "Meisenthal : techniques, verre et création" et "Yvette Cauquil-Prince, Marc Chagall en complicité" !

Yvette Cauquil-Prince, Marc Chagall en complicité

Yvette Cauquil-Prince (1928-2005), peintre et maître d’œuvre en tapisserie a eu un parcours riche de nombreuses rencontres. Parmi ses nombreuses collaborations, la plus remarquable est sans doute celle avec Marc Chagall. C’est la richesse de leurs échanges que nous vous proposons de découvrir, ainsi que différentes facettes du travail d’Yvette Cauquil-Prince.

Romains des Villes, Romains des Champs

L’exposition Romains des villes, Romains des champs ? est fondée sur les découvertes récentes d’habitats de la période romaine réalisées lors de fouilles préventives. Elle illustre l’aménagement du territoire, l’habitat, la vie quotidienne, les activités humaines, qu’elles soient domestiques ou artisanales et nous renvoie une image de ces populations par le biais d’objets issues de découvertes archéologiques.

Pour sa présentation à Sarrebourg, l’exposition initiale a été développée de manière importante pour permettre de présenter une synthèse pour le secteur du Pays de Sarrebourg. Ce sera l’occasion pour le public de découvrir de nombreux objets provenant de fouilles anciennes ou récentes et rarement présentées qui illustrent la vie quotidienne dans notre région.

Des illustrations basées sur des découvertes archéologiques locales permettent de mieux se représenter le territoire durant l’Antiquité d’accomplissement et de créativité.