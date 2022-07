Dichter- und Stadtmuseum Liestal

Le 6 mai 2022, la nouvelle exposition permanente du musée des poètes et de la ville de Liestal a été inaugurée. Une expérience muséale captivante, pleine d'histoires passionnantes, attend le public. L'exposition associe l'histoire et les coutumes de la ville de Liestal à la vie et à l'œuvre de poètes importants qui ont un lien avec Liestal et la région et qui ont permis à la ville d'être qualifiée de "nid de poètes" : Georg et Emma Herwegh, Josef Viktor Widmann, Carl Spitteler et bien d'autres. Les collections d'images, de plans et d'armes de la ville de Liestal ainsi que les fonds de poètes dont s'occupe le musée constituent un riche trésor historique qui permet de relier le présent à une histoire vivante. Venez découvrir ce haut lieu culturel au cœur de la vieille ville de Liestal !

Littérature

Le noyeau de l'ancien musée des poètes de Liestal contenait l'héritage de Georg et Emma Herwegh, ainsi que des documents, objets de commémoration et meubles de la propriété de Josef Viktor Widmann et de Carl Spitteler.

Les mises en scène de salons d'Emma et Georg Herwegh à Paris et Zurich transmettent l'ambiance engagée de ces cercles de personnes illustrées. Les bureaux de Widmann et Spitteler donnent l'impression que l'on peut toujours observer les auteurs pendant qu'ils sont au travail.

12 vitrines murales donnent des exemples de textes, des courtes biographies, documents et images, en partie avec des stations d'écoute, qui introduisent les visiteurs dans la vie et oeuvre de ces auteurs.

Liestal

Le musée montre également l'évolution de la petite ville. Grâce à des objets, l'histoire locale est placée dans le contexte européen. Vous verrez, entre autres, des objets romains et du Moyen-Age, des documents sur la séparation de Bâle-Ville, des armes, des drapeaux et des photographies des dernières 150 années.

Quatre vitrines sont dédiées aux coûtumes et usages de Liestal: Chienbäse, le Carneval, la danse du moi de mai, etc.

L'oeuvre de l'artiste Otto Plattner, qui est originaire de Liestal, est présentée par une sélection représentative.

Dichter- und Stadtmuseum Liestal

Rathausstrasse 30

4410 Liestal Suisse

+41 61 923 70 15

Site web : Unstadtmeseum

