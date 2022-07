Hermann-Hesse-Museum Calw

Musée Hermann Hesse Calw

Le musée Hermann Hesse a été ouvert en 1990 dans le palais historique de la ville « Haus Schüz ». Après 1964, le deuxième musée Hermann Hesse à Calw.

De l’étage du musée, vous pouvez regarder le lieu de naissance du poète. L’exposition biographique contient la plus vaste collection du lauréat du prix Nobel de 1946 et toujours l’auteur de langue allemande le plus lu au monde du 20ème siècle.

Dans neuf salles, un grand arc biographique s’étend sur la vie, l’œuvre et l’histoire du poète depuis les premières tentatives littéraires de « Steppenwolf » et « Glasperlenspiel ». Le peintre Hermann Hesse est représenté dans le musée avec certaines de ses peintures les plus impressionnantes.

Le musée contient des œuvres du poète dans les premières éditions et éditions ultérieures, des manuscrits, des dessins et des aquarelles de la main de l’artiste. Photos des étapes de sa vie, en particulier à Calw.

Au nom de Hermann Hesse, les boursiers sont honorés par la « Fondation Hermann Hesse Calw ». Une salle spéciale leur est dédiée sur un étage de la « Haus Schüz ».

Dans la zone d’exposition spéciale, des expositions temporaires sur le thème de Hermann Hesse sont présentées. Des offres éducatives muséales complètent l’offre.

ADRESSE :

Musée Hermann Hesse Calw

Marché 30

75365 | Calw

Allemagne

Tel. +49 (0)7051 167-399

Lien du site : Musée Hermann Hesse Calw