Fondation et musée

L´entrepreneur et collectionneur d'art Jürgen A. Messmer créa la messmer foundation en 2005. La kunsthalle messmer, gérée par la fondation ouvrit ses portes en 2009 à Riegel am Kaiserstuhl. Dans l'ambiance extraordinaire de l'ancienne brasserie, les oeuvres de la modernité classique et de l'art contemporain trouvent un cadre unique. La surface d'exposition est de 900m², la surface du jardin de sculptures de 850m².La collection d'art Messmer regroupe des oeuvres de p.ex. Max Bill, Georges Braque, Salvador Dalí, Otto Dix, André Evard, Günter Fruhtrunk, Francois Morellet, A.R. Penck, Pablo Picasso et Victor Vasarely. La collection est constamment élargie. Les expositions temporaires sur l'art du 20e et 21e siècle présentent des oeuvres de la collection et des prêts de collections du monde entier.

Le fondateur

Jürgen A. Messmer collectionne de l'art depuis les années 1970. En 1978, l'entrepreneur a acquérit une grande partie de la succession d'André Evard (1876-1972), un peintre important de l'art moderne suisse. Le travail sur la vie et l'oeuvre d'Evard lui tient beaucoup au coeur. Par Evard Messmer a trouvé l'accès à l'art concrèt-constructif, qui est maintenant au centre de la collection.

Sur l'ancienne brasserie

Pendant environ 125 ans, la brasserie a produit la fameuse bière de Riegel au pied de la montagne Michaelsberg. Construit en 1876 par le fils du fondateur de la brasserie Silvester Meyer sous le nom de Brauerei Wilhelm Meyer & Söhne, la brasserie a connu un énorme succès au 19e siècle. A cette époque, le lieu de production a été élargi de nombreux bâtiments dont l'architecture extraordinaire a presque entièrement été conservée. Depuis 2002, la brasserie ne brasse plus de bière à Riegel et les bâtiments ont été transformés en lofts et bureaux. La kunsthalle messmer se situe dans l'ancien hall de nettoyage des tonnaux.

HORAIRES D’OUVERTURE : Ouvert toute l'année Mardi - Dimanche: 10:00-17:00

ADRESSE : kunsthalle messmer

Grossherzog-Leopold-Platz 1

79359

Riegel am Kaiserstuhl

Allemagne

+49 7642 920 16 20

Lien du site : kunsthalle messmer

Lien du site : Museums pass musées