Le Musée des Beaux-Arts de Berne est le plus ancien musée d'art de Suisse doté d'une collection permanente.

Les œuvres de Paul Klee, Pablo Picasso, Ferdinand Hodler et Meret Oppenheim ont contribué à faire du Musée des Beaux-Arts de Berne une Institution de réputation internationale.

La collection, en constante évolution et mutation, comprend actuellement plus de 4'000 peintures et sculptures et près de 45'000 dessins, gravures, photographies, films et vidéos.

Elle n'est donc pas seulement une des collections les plus importantes et les plus diversifiées de Suisse, mais son important groupe d'œuvres d'art moderne du début du 20e siècle lui confère également une valeur de portée internationale.

Parallèlement à la présentation de la collection permanente, le Musée des Beaux-Arts de Berne propose régulièrement des expositions thématiques et de grandes expositions individuelles.

Heidi Bucher. Métamorphoses I

08/04/2022 - 07/08/2022

La plus vaste rétrospective consacrée à ce jour à Heidi Bucher en Suisse montre l’œuvre complète et variée de l’artiste helvétique. Elle présente des créations issues de l’ensemble de ses principales thématiques, parmi lesquelles des études de design largement inconnues qu’elle a réalisées à ses…

« Vivre notre temps! » Bonnard, Vallotton et les Nabis

13/05/2022 - 16/10/2022

Le groupe des Nabis, fondé en 1888 autour des artistes Pierre Bonnard, Maurice Denis, Félix Vallotton et Édouard Vuillard, symbolise le déclin de l’impressionnisme et les débuts de l’art moderne. L’exposition d’adieu de la collection Hahnloser/Jaeggli au Kunstmuseum Bern montre ses œuvres les plus…

Gurlitt : un bilan

16/09/2022 - 15/01/2023

L’exposition accompagne la phase finale de la prise en charge des œuvres d’art et des artéfacts provenant de la succession de Cornelius Gurlitt et se livre à un état des lieux. Pour la première fois, la totalité du patrimoine Gurlitt est présentée : l’ensemble des travaux sur papier d’art moderne…

ADRESSE :

Kunstmuseum Bern

Hodlerstrasse 8-12

3011 Bern

Suisse

+41 31 328 09 44

