La Grande Saline, inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial par l'UNESCO depuis 2009, est un témoin exceptionnel de la production de sel ignigène, c'est à dire le sel obtenu par évaporation artificielle de l'eau salée.

Son histoire est celle, émouvante et passionnante, d’hommes et de femmes qui pendant 1200 ans, du début du Moyen Age jusqu’en 1962, se sont succédé dans ses entrailles pour produire le précieux Or Blanc.

La galerie souterraine, longue de 165 mètres, construite au XIIIe siècle à l'image d'une cathédrale, abrite un système de pompe hydraulique du XIXe siècle toujours en activité. En remontant en surface, on découvre le bâtiment d’évaporation : le lieu est authentique et émouvant et raconte le labeur des sauniers qui travaillaient chaque jour à la récolte du sel.

La Grande Saline se découvre en visite guidée. La galerie souterraine est accessible par un escalier de 46 marches et la température moyenne y est de 12°C.

Pasteur, Marcou and Co

Du 15/06/2022 au 31/12/2022

En partenariat avec "Terre de Louis Pasteur", l’exposition proposée par la Grande Saline de Salins-les-Bains explore les liens de l’illustre savant, inventeur du vaccin contre la rage en 1885, avec la ville du sel.

Pasteur entretient grâce à ses attaches familiales salinoises de fortes amitiés et des rencontres avec des personnalités locales.

Le Salinois Jules Marcou, géologue sera le premier à réaliser une carte géologique complète de sa patrie d’adoption et restera toute sa vie un ami intime de Pasteur.

Mais ce dernier fréquente aussi le céramiste Max Claudet, lui-même en relation avec un autre géant de l’époque, Gustave Courbet, grâce à l’écrivain salinois Max Buchon.

La Grande Saline présente par ses collections pour illustrer ce réseau d'amitiés artistiques et scientifiques.

VISITE GUIDÉE :

Plein tarif 9€

Tarif réduit, partenaires (Juramusées, Cezam, curiste...)

8 €Famille (2 adultes et 2 enfants et plus) 24€

Enfant de 13 à 18 ans, étudiant, demandeur d'emploi, personne handicapée 5€

Enfant de 7 à 12 ans 4,5€

Enfant de moins de 7 ans Gratuit

Lien vers le site pour plus d'information : Saline de salin

Adresse :

Grande Saline de Salins-les-Bains

3 Place des Salines

39110 SALINS LES BAINS

Tél. : 03 84 73 10 92