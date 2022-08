Le Couvent de Königsfelden, Museum Aargau

Bienvenue au Musée d'Argovie et au couvent de Königsfelden

Découvrir ce lieu mythique sur une ancienne terre romaine, c'est aussi suivre les traces d'une des plus puissantes dynasties mondiales, berceau de rois et d'empereurs. Inspirez vous des représentations du paradis des Habsbourg!

Une rixe familiale au dénouement fatal

Le meurtre du roi Albrecht Ier a entraîné la construction du couvent de Königsfelden. Sa veuve Elisabeth et sa fille Agnès, conformément aux représentations de la rédonction et de l'au-delà en cours au Moyen Age, ont créé ce lieu de mémoire pour la famille Habsbourg. C'est ici que les chevaliers tombés lors de la bataille de Sempach seront inhumés. Cinq stations proposent d'en apprendre davantage sur l'histoire du couvent de Königsfelden, de sa fondation à l'époque actuelle.

Apogée du couvent sous Agnès de Hongrie

La reine Agnès agit avec intelligence en tant qu'intermédiaire et régente dans la Vorlande des Habsbourg. Sous son règne, le couvent acquiert une importante renommée économique et artistique. Avec la suppression du couvent jumeau, une grande partie du trésor du couvent disparaît.

Quelques-unes des pièces les plus précieuses sont conservées au musée historique à Berne.

Des vitraux au rayonnement européen

Les verrières colorées comptent parmi les plus belles oeuvres de peinture sur verre européennes du bas Moyen Age. Un cycle de vitraux d'une cohérence remarquable existe toujours. Les fenêtres du choeur ont été créées suite aux dons des proches du roi Albrecht Ier.

Le couvent, un rendez-vous culturel

«tanz&kunst königsfelden» donne une nouvelle aura au couvent des Habsbourg. Les spectacles de danse font partie intégrante de la vie culturelle de la région argovienne. Le couvent, grâce à ces manifestations, s'est forgé une réputation de haut lieu de la danse bien au-delà des frontières du pays.

HORAIRES D’OUVERTURE :

Du 01/04/2022 au 31/10/2022

Mardi - Dimanche : 10:00-17:00

ADRESSE :

Le Couvent de Königsfelden, Museum Aargau

Kloster Königsfelden

5210

Windisch

Suisse

+41 848 871 200

Lien du site : Le Couvent de Königsfelden, Museum Aargau

Lien du site partenaire : Museums Pass