Maison de la Manufacture d'Armes Blanches de Klingenthal

HISTOIRE ET TRADITION

La Maison de la Manufacture d'Armes blanches du Klingenthal retrace l'histoire de la première manufacture d'armes blanches française créée en 1730, sous Louis XV.

Grâce à la reconstitution d'ateliers, le visiteur découvre les différents métiers et le savoir-faire des ouvriers du village-manufacture du Klingenthal. La collection inclut des sabres, des épées, des baïonnettes, des cuirasses, des faux et des faucilles, mais aussi les outils qui servaient à leur fabrication.

Figurines Historiques

Du 30 mars au 21 octobre 2022, l’Association des Figurinistes et Collectionneurs de Figurines de l'Est de la France présente l’exposition Figurines Historiques et nous invite à découvrir tout un univers. Alors plongeons dans ce monde de ronde bosse, plat d’étain et de soldats en papier à travers des mises en scène représentant des figurines en uniformes militaires français de l’Ancien Régime à la fin du Second Empire.

Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h à la Maison de la Manufacture d’Armes Blanches

8 juillet à 10h / 15 juillet à 10h / 22 juillet à 10h / 29 juillet à 10h

5 août à 10h / 12 août à 10h / 19 août à 10h / 26 août à 10h

Renseignements au 03.88.95.95.28 ou auprès de l'office de tourisme de Rosheim au 03.88.50.75.38.

ADRESSE : Maison de la Manufacture d'Armes Blanches 2 rue de l'Ecole

67530 Klingenthal France +33 3 88 95 95 28

