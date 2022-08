Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg

Découvrez le beau musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg !

Inauguré en 1998, le Musée d'Art moderne et contemporain s'élève au bord de l'Ill au sud du quartier historique de Strasbourg.

Oeuvre de l'architecte Adrien Fainsilber, sa conception repose sur la lisibilité et l'ouverture, offrant un accès privilégié aux différents départements du musée : espaces d'exposition, collections permanentes, cabinet d'arts graphiques et de photographie, service éducatif, bibliothèque, auditorium, ainsi qu'à un restaurant et une librairie-boutique.

Les collections, enrichies de plusieurs dépôts d'institutions et de particuliers, couvrent la période allant de 1870 à nos jours et un domaine géographique principalement centré sur l'Europe occidentale.

Le parcours proposé s'articule autour de plusieurs points forts : impressionnisme, art nouveau, primitivisme, abstraction, surréalisme, nouveau réalisme, support(s)/surface(s), fluxus, arte povera.

Le musée est également largement ouvert sur la production la plus actuelle.

Les principaux artistes représentés sont Gustave Doré, Jean Arp, Max Ernst, Victor Brauner, Frantisek Kupka, Vassily Kandinsky, Robert Filliou, Daniel Buren, Sarkis, Bertrand Lavier.

De nombreuses expositions et manifestations (projections, concerts, conférences, performances) en font un lieu vivant et résolument ouvert.

Retrouvez sur le site la programmation de l'Auditorium des Musées et les horaires de la Bibliothèque des Musées site Musées de Strasbourg.

HORAIRES D’OUVERTURE :

Ouvert toute l'année

Mardi - Dimanche: 10:00-18:00

ADRESSE :

Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg

1 place Hans Jean Arp

67000

Strasbourg

France

+33 3 68 98 50 00

Lien du site : Musée de Strasbourg

Lien du site partenaire : Museum Pass