Musée de l'Hôtel-Dieu de Porrentruy

Musée jurassien d'art et d'histoire d'importance cantonale

ART - HISTOIRE ET TRADITION - PORRENTRUY - SUISSE

Au cœur de la vieille ville de Porrentruy, le Musée de l'Hôtel-Dieu se situe dans un splendide bâtiment historique du XVIIIe siècle, l'ancien hôpital, bâti en 1765.

Fondé en 1949 dans le but de sauvegarder le patrimoine jurassien sous ses aspects artistiques et historiques, ce musée cantonal figure dans l'Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale.

L'exposition permanente présente l'ancienne pharmacie de l'hôpital, des objets d'orfèvrerie gothique et baroque, un cabinet des estampes de l'ancien Evêché de Bâle, une salle dédiée à l'horlogerie, un atelier d'outillage d'horloger et de pierristes, des collections photographiques, de même que des livres, monnaies et autres manuscrits se rapportant au séjour des princes-évêques de Bâle à Porrentruy.

Chaque année, deux à trois expositions temporaires explorent des thèmes variés en lien avec la société, l'histoire et l'art jurassiens.

Le musée de l'Hôtel-Dieu sur le site du Museums Pass Musées.

HORAIRES D’OUVERTURE

Ouvert toute l'année

Mardi - Dimanche: 14:00-17:00

Jours fermés : 25/12 et 01/01

Musée de l'Hôtel-Dieu Porrentruy (MHDP) Grand-Rue 5

2900 Porrentruy

Suisse

+41 32 466 72 72

http://www.mhdp.ch