Le NOUVEAU Musée de la communication : des feux de joie, des smartphones et des cyborgs !

Musée de la communication

Plus direct que jamais ! A côté des stations interactives, d'une foule d'objets étonnants et de grands écrans vidéo, ce sont maintenant des êtres humains, en chair et en os, qui vous font découvrir la fascination du monde de la communication: nos communicateurs.

Une diligence postale, des puces sous la peau ou le véhicule original utilisé lors du casse du siècle ?

Dans notre nouvelle grande exposition, nous braquons les projecteurs sur toutes les formes de communication : car c'est elle, plus que jamais, qui relie les gens.

Mais pourquoi donc communiquons-nous ? Et avec qui ? De quoi avons-nous besoin pour nous comprendre ?

L'exposition explore toutes ces questions centrales de manière ludique et elle vous incite, vous les experts, à y réfléchir.

Une foule de nouvelles stations vous attendent: rejouer des scènes célèbres au karaoké cinématographique, craquer le pare-feu de son partenaire dans le jeu de hacking ou percer les mystères de la pieuvre numérique.

La prochaine fois que vous viendrez, essayez quelque chose d'autre! Dans l'exposition qui s'étend sur près de 2000 mètres carrés, vous aurez sûrement l'occasion aussi de croiser un de nos communicateurs : ils font de chaque visite un moment personnel et individuel. Comment ? Laissez-vous surprendre !

Adresse :

Musée de la communication

Helvetiastrasse 16

3000

Bern

Suisse

+41 31 357 55 55

Lien du site : Musée de la communication

Lien du site partenaire : Museum Pass