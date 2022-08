Musée Pierre-Noël

Découvrez au fil des sept collections permanentes du musée, labellisé « Musée de France », les richesses patrimoniales, artistiques et naturelles du territoire.

Construit en 1977 aux côtés de l’ensemble cathédral, le Musée Pierre-Noël vous accueille sur trois niveaux d’expositions.

Une aile récemment rénovée laisse place à de nouveaux espaces aérés et lumineux qui font la part belle aux années d'après-guerre avec un focus sur l'œuvre de Le Corbusier qui a marqué l'architecture de la ville.

À découvrir également : le fonds Claire et Yvan Goll, figures du surréalisme, ainsi que l'abstraction des années 1950 au travers des œuvres de Zao Wou-ki, Jean Bazaine, Alfred Manessier, Fernand Léger, Pierre Didier…

Les autres espaces du musée vous feront voyager de l'archéologie à l’histoire naturelle en passant par le militaria et les traditions populaires.

Revivez les grandes périodes de la vie déodatienne, à travers ses personnages célèbres comme Jules Ferry.

Des expositions temporaires et des temps forts annuels complètent l’offre culturelle du musée, pour vous apporter un regard toujours plus curieux, sensible et affranchi.

Par les différents supports en développement au sein du service de médiation, le musée souhaite donner aux scolaires, aux structures d’accueil, aux associations et aux visiteurs individuels, la connaissance d’un patrimoine et l’attrait pour les diverses formes d’art.

Visites, ateliers de pratique, livrets-jeux, dispositifs participatifs sont pensés dans une volonté d’ouverture, afin que chacun d’eux puisse appréhender de manière simple et ludique les œuvres, développer son regard et engager son propre discours.

HORAIRES D’OUVERTURE :

Du 20/06/2022 au 02/10/2022 Lundi : 13:30-17:30, 10:00-12:00

Mercredi - Vendredi : 13:30-17:30, 10:00-12:00

Samedi - Dimanche : 13:30-17:30

Du 03/10/2022 au 30/05/2023 Lundi : 13:30-17:30

Mercredi - Dimanche : 13:30-17:30

Fermeture tous les jours fériés.

ADRESSE :

Musée Pierre-Noël

11 rue Saint-Charles

88100

Saint-Dié-des-Vosges

France

+33 3 29 51 60 35

Lien du site : https://www.ca-saintdie.fr/decouvrir/musee-pierre-noel

Facebook : https://www.facebook.com/museepierrenoel/

Instagram : https://www.instagram.com/musee.pierre.noel/