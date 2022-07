Museum der Kulturen Basel

Le Museum der Kulturen Basel fait partie des musées ethnographiques les plus importants d'Europe. Les réserves, mondialement connues, comprennent plus de 340 000 objets.

Pour en présenter et en repositionner régulièrement une partie, les deux expositions permanentes sont accompagnées, annuellement, de plusieurs expositions temporaires.

Avec des thématiques actuelles et quotidiennes, elles mettent en lumière les diverses dimensions culturelles présentes aux quatre coins de la planète. Les visiteuses et visiteurs pourront ainsi porter un autre regard sur le monde.

ADRESSE :

Museum der Kulturen Basel

Münsterplatz 20

4051 | Basel Suisse

+41 61 266 56 00

Lien du site web : Musée des Cultures | En (mkb.ch)

Bestial !

Pas de culture sans animaux

EXPOSITIONS SUISSE

Du 27/08/2021 au 20/11/2022

Pendant longtemps, la relation entre l’homme et l’animal a été considérée comme inégale, la supériorité de l’homme comme un fait. Cette image a changé. L’exposition – qui fait partie d’une coopération entre quatre musées bâlois– montre des aspects de la relation entre les hommes et les animaux.

Joyeuses fêtes !

Cartes de Noël et de Nouvel An

EXPOSITIONS SUISSE

Du 18/11/2022 au 08/01/2023

Depuis près de 180 ans, nous envoyons des cartes spéciales à nos familles et amis à l’occasion de Noël et du Nouvel An. Faites à la main ou imprimées, elles nous permettent de souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année, de répandre joie et espoir en l’avenir. Dans le monde des affaires, elles servent à entretenir de bonnes relations avec son réseau professionnel. À l’aide d’exemples tirés de la collection du musée, l’exposition montre la continuité et l’évolution des cartes de Noël et de Nouvel An, qui offrent toujours un aperçu des circonstances sociales.

Illuminé

L’univers des bouddhas

EXPOSITIONS SUISSE

Du 20/11/2020 au 22/01/2023

-- Prolongé jusqu'en 2023 ! --

Pourquoi le bouddhisme est-il si populaire? Quelles significations associe-t-on aux notions de karma, de samsara et de nirvana? Et à quoi ressemble la pratique spirituelle? L’exposition explore ces questions et montre les multiples facettes du bouddhisme. À partir de la collection du musée, elle transmet l’enseignement, les formes de représentation et la pratique bouddhiste.