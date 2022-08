Spielzeug Welten Museum Basel

Ils s'adonnent à la course automobile, vont à l'école ou jouent dans le parc : les poupées et ours en peluche du Jouet Mondes Musée Bâle vous invitent à un voyage de découverte bigarré.

L'exposition avec plus de 6000 ours en peluche, poupées, magasins, maisons de poupées et miniatures est unique en Europe. Le musée situé au cœur de la vieille ville de Bâle abrite, avec plus de 2500 spécimens, la plus grande collection d'ours en peluche anciens au monde.

Y sont en outre régulièrement organisées des expositions temporaires consacrées à des domaines thématiques sélectionnés, ce qui accroît encore la diversité du musée.

Après la divertissante visite de l'exposition, vous pourrez passer un agréable moment au Ristorante La Sosta, qui propose des plats de saison ainsi que de délicieux snacks.

La boutique du musée est à recommander pour son vaste choix en cadeaux ou petites attentions. L'assortiment de poupées, ours en peluche et miniatures est également très intéressant pour les collectionneurs.

Au Jouet Mondes Musée Bâle, tous les espaces, du rez-de-chaussée au 4e étage, sont accessibles en fauteuil roulant. Des systèmes d'audition hautement modernes sont mis à la disposition des personnes aux capacités auditives réduites, appareillées ou non.

Instruction.

Vous venez à Bâle en train: Vous pouvez aller à pied (15 minutes) de la gare CFF au Barfüsserplatz ou prendre le tram (8 ou 11) et descendre à l'arrêt "Barfüsserplatz".

Au Badischer Bahnhof, vous prenez le tram 6 jusqu'au "Barfüsserplatz".

Nous conseillons aux visiteurs qui viennent en voiture de laisser leur véhicule aux parkings suivants: Gare CFF, Elisabethen, Steinen ou Badischer Bahnhof.

Le restaurant !

Le Ristorante La Sosta et le restaurant Boulevard qui lui appartient sont ouverts à tous et à tout. Sur la carte, vous trouverez tous les ingrédients pour une savoureuse pause, des menus de saison aux snacks légers en passant par les délicieux gâteaux et desserts. Le Ristorante La Sosta Boulevard vous propose de plus des tramezzini ainsi que des tigelle, le tout également à emporter.

Une atmosphère feutrée et un service attentionné vous attendent au Ristorante La Sosta. La carte variée avec ses plats de saison chauds ou froids faits maison, ses petits snacks, ses salades et ses sandwiches satisfera les goûts de chacun.

De bons gâteaux, desserts et d'appétissantes pâtisseries vous offrent la possibilité d'une pause gourmande lors de votre visite du musée ou d'une balade en ville. Les deux restaurants du Jouet Mondes Musée Bâle sont ouverts tous les jours de 10 à 18 heures. Ils vous proposent de vous rappeler dans une atmosphère agréable des images qui vous ont marquées lors de votre visite au Musée. Bon appétit!

Le Ristorante La Sosta et le Ristorante La Sosta Boulevard sont accessibles sans entrée au Musée.

ADRESSE :

Spielzeug Welten Museum Basel

Steinenvorstadt 1

4051

Basel

Suisse

+41 61 225 95 95

Lien du site : Spielzeug Welten Museum Basel : 404 (spielzeug-welten-museum-basel.ch)