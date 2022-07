Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit

Une exposition qui montre 200 ans d’histoire technique et sociale. Il offre des stations expérimentales sur la science et la technologie !

Rien n'est plus captivant que la technique !

Depuis le 1er janvier 2010, le Landesmuseum für Technik und Arbeit à Mannheim s'appelle TECHNOSEUM.

Ce changement de nom est encore un pas sur le chemin vers un nouveau positionnement du musée: l'institution se présente avec une exposition permanente fondamentalement retravaillée et propose aux grands comme aux petits visiteurs une nouvelle approche de la connaissance, ainsi que des expériences passionnantes.

A côté du Deutsches Museum à Munich et du Deutsches Technikmuseum à Berlin, le TECHNOSEUM à Mannheim compte parmi les plus grands musées techniques d'Allemagne.

Sur plus de 8'000 mètres carrés de surface d'exposition, l'histoire de l'industrialisation est présentée de façon vivante.

Les machines ne sont pas seulement montrées, mais elles sont également mises en scène afin de donner une impression réelle du monde du travail au temps jadis.

Des techniciens expliquent les processus de ouvrages et répondent individuellement aux questions des visiteurs, qui peuvent, par exemple, imprimer des cartes postales ou fabriquer du papier par eux-mêmes. Dans les expositions participatives "Elementa", vous pouvez faire des expériences optiques, mécaniques et électrotechniques qui vous transmettront des bases des sciences physiques et naturelles.

La science et la technique sont présentées dans des contextes historiques et deviennent ainsi compréhensibles.

Pour ceux qui veulent prendre un peu d'air frais, ils sont invités à faire un tour dans le parc du musée avec le chemin de fer "Eschenau" datant de 1896, et dont le départ juste devant le musée

HORAIRES D’OUVERTURE

Ouvert toute l'année

Lundi - Dimanche: 9:00-17:00

Tarif :

Adulte 9,00 €

Réduit 6,00 € (élèves, étudiants, personnes gravement handicapées, chômeurs, détenteurs d’un laissez-passer social, titulaires de cartes partenaires, par exemple MorgenCard, groupes de 20 personnes ou plus)

Enfants jusqu’à l’âge de 6 ans libre

Les élèves en classe 4,00 €

Carte Famille 18,00 € (Parents avec leurs enfants mineurs)

ADRESSE

Technoseum - Landesmuseum für Technik und Arbeit

Museumsstraße 1

68165 Mannheim Allemagne

+49 6214 29 89

Site web : Musée de la technologie