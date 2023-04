Artificier et meurtrier : l'affaire Salvador en 1924 dans "passé criminel de Lorraine" Partie 2

Dans "passé criminel de Lorraine" Jérôme nous raconte des affaires criminelles qui ont défrayé la chronique dans le passé. L'affaire Salvador nous emmène aux confins de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, du côté de Chambley, Pont à Mousson au sortir de la Grande Guerre. Ici la 2eme partie

C'est à Pont-à-mousson que nous partons pour continuer à découvrir l'affaire Salvador en 1924. C'est au bois le prêtre, l'un des lieux les plus célèbres par le violence des combats pendant la Première Guerre Mondiale, que François Salvador a volé un ami. Il n'a pas fait que ça..

Pour en savoir plus, écoutez Passé criminel de Lorraine.

Bibliographie

Vous pouvez découvrir de nombreuses affaires criminelles dans "les grandes affaires criminelles de Moselle" de Emmanuelle de Rosa et Arnaud Vauthier paru aux éditions de Borée.

Egalement dans "les grandes affaires criminelles de Meurthe et Moselle'' de Frédérique Volot (même éditeur) ou "les grandes affaires criminelles des Vosges" par François Moulin.

Le site commun des bibliothèques et médiathèques du Sillon Lorrain est aussi passionnant. Il présente les journaux anciens de Lorraine. Ils ont tous été scannés et on peut y lire nos affaires criminelles. Le site s'appelle Limedia.fr